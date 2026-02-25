Traditionshütte auf der Gerlitzen sucht neue Pächter

Auf der Gerlitzen sucht ein Traditionsbetrieb nach einem neuen Pächter. Traumkandidat wäre jemand mit Erfahrung und "Leidenschaft für Gastronomie und Gastfreundschaft".

Auf der Gerlitzen wird ein Traditionsbetrieb frei: Die Pöllingerhütte kann gepachtet werden.

Auf der Gerlitzen wird ein Traditionsbetrieb frei: Die Pöllingerhütte kann gepachtet werden.

Für die Pöllingerhütte auf der Gerlitzen wird ab der Wintersaison 2026/27 eine neue Betreiberin oder ein neuer Betreiber gesucht. Der Grund: Der langjährige Pächter geht in Pension.

Hüttenbetrieb im Sommer und Winter

Die Hütte liegt auf 1.650 Meter direkt an den Hauptabfahrten auf der Südseite der Gerlitzen Alpe und wird somit von Skifahrern fleißig frequentiert. Im Sommer ist sie ebenfalls gut besucht, wie die Eigentümer der Hütte, die AGRARGEMEINSCHAFT Pöllinger Ochsengarten, in ihrer Anzeige beschreiben. Innen gibt es 70 Sitzplätze, auf der Sonnenterrasse weitere 120.

Pächter mit Erfahrung gesucht

Gesucht wird kein Hobby-Wirt, sondern jemand mit Erfahrung. Laut Ausschreibung braucht es mehrere Jahre Praxis in der Gastronomie, Führungserfahrung mit größeren Teams und einen soliden Geschäftsplan. Die Agrargemeinschaft beschreibt ihren Traumkandidaten so: „Persönlichkeit/Wirtepaar/Unternehmer:in mit Leidenschaft für Gastronomie und Gastfreundschaft, die das Potenzial dieses Standorts erkennt und erfolgreich weiterführt“. Eine wichtige Information für potenzielle Pächter: Die Öffnungszeiten der Hütte müssen sich am Fahrplan der Bergbahnen orientieren, wobei erweiterte Öffnungszeiten „erwünscht“ sind.

Bewerbungen bis März möglich

Geboten wird ein „langfristiges, faires Pachtverhältnis“. „Zusätzlich zur Fixpacht wird eine monatliche Umsatzpacht im Einvernehmen mit dem:r Pächter:in vereinbart“, so die Agrargemeinschaft. Interessierte können ihre Bewerbungen mit Konzept und Businessplan bis 20. März 2026 an die Agrargemeinschaft schicken.