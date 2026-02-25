Stalking bringt Kärntnerin an ihre Grenzen: „Wir haben Panik bekommen“

Aktuell geht ein Kärntner Stalking-Fall durch die Medien, der für viel Aufregung sorgt. Eine unbekannte Person soll seit 25 Jahren sexistische und beleidigende Postkarten und Briefe an zahlreiche Opfer verschicken. Viele davon leben im Gurktal, so auch Peter*, der gegenüber 5 Minuten seine Geschichte erzählt hat. Auf die Berichte von 5 Minuten hin hat sich eine weitere Kärntner Leserin dazu entschlossen, ihre Geschichte zu erzählen. Sie kämpft ebenfalls seit Jahren mit einem Stalker, der allerdings nichts mit den Vorfällen aus dem Gurktal zu tun haben dürfte. Und sie ist mit dem Problem nicht allein.

Alles begann mit getragenen Socken und Strümpfen

„Zwei meiner Freundinnen und ich sind schon ganz verzweifelt, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen“, beginnt die 29-jährige Elina* das Gespräch mit 5 Minuten. Der Grund für ihr Leid: Die Kärntnerin und ihre Freundinnen sollen seit über zehn Jahren von einem Stalker belästigt werden. Angefangen habe die Sache 2015: Er kontaktierte die jungen Frauen vorwiegend über die sozialen Medien und versuchte zunächst, sie dazu zu bringen, ihm getragene Socken und Strümpfe zu verkaufen, schildert Elina. Ignorieren und Blockieren nutzte nichts, denn laut der Kärntnerin erstellte der Mann immer wieder neue Fakeprofile, mit denen er die Frauen anschrieb (entsprechende Screenshots liegen 5 Minuten vor). Zunächst wussten die Frauen nicht, wer dahintersteckt, umso mehr versetzten sie die Nachrichten wie „Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, welches Auto du fährst“ in Angst. „Wir haben Panik bekommen“, schildert die 29-Jährige ihre Gefühle.

„Terroranrufe, Terrornachrichten und gefakete Sexprofile“

Mit der Coronapandemie im Jahr 2020 sei die Sache schließlich eskaliert: „Es hat sich in den letzten Jahren brutal gesteigert. Er hat uns terrorisiert – mit Terroranrufen, Terrornachrichten und gefakten Sexprofilen, die er von uns erstellt hat“, berichtet Elina. Diese Entwicklungen gingen nicht spurlos an der jungen Frau vorüber, mittlerweile hat sich die 29-Jährige weitestgehend aus den sozialen Medien zurückgezogen. „Ich möchte keine Bilder mehr von mir posten, er screenshottet die sofort und benutzt die Bilder für seine Zwecke.“ Auch ihr LinkedIn-Profil hat die Klagenfurterin gelöscht, da er über dieses ihre Arbeitsstelle herausgefunden und ebenfalls kontaktiert habe, wie sie erzählt.

Gibt es weitere Opfer?

Elina und ihre Freundinnen setzten sich zur Wehr: Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei, diese liegt 5 Minuten vor. „Wir wollen gar nicht, dass er ins Gefängnis kommt, wir wollen, dass ihm geholfen wird“, schildert die Kärntnerin ihr Motiv für die Anzeige. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit möchte sie bewirken, dass sich gegebenenfalls noch weitere Opfer an die Polizei wenden.

*Namen von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 19:16 Uhr aktualisiert