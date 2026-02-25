Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Kärntner Polizei warnt nach einem Vorfall in Friesach vor unseriösen Goldankaufs-Veranstaltungen.
Friesach
25/02/2026
Erhebungen

Goldankauf in Friesach: Polizei stoppt Betrügerin

Nach einer Goldankaufsveranstaltung in Friesach ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Betrug. Eine Beschuldigte soll zwei Opfern Schmuck weit unter dem tatsächlichen Wert abgekauft haben

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

„Eine 60-jährige Frau aus Deutschland führte am 25. Feber 2026 am Vormittag eine Goldankaufsveranstaltung in einem Gasthaus in Friesach durch“, berichtet die Kärntner Polizei. „Diese Veranstaltung wurde mittels Postwurf beworben“. Im Zuge der Veranstaltung kaufte die Beschuldigte zwei Opfern Gold und Silberschmuck ab. Dabei steht sie im Verdacht, diesen mehrere tausend Euro weniger ausbezahlt zu haben. „Die Beschuldigte wurde, nachdem diese auf frischer Tat betreten wurde, zur sofortigen Vernehmung auf die PI Friesach überstellt“, heißt es. „Im Zuge der Vernehmung bot die Beschuldigte eine Schadenswidergutmachung an und die Ankäufe wurden rückabgewickelt. Sie wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“. Erhebungen bezüglich weiterer Mittäter folgen.

