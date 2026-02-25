Unfall im Lavanttal: Personen verletzt, Autos kaputt

Am Mittwochabend kam es in Kleinedling im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) zu einem Unfall. Dort waren gegen 19.50 Uhr zwei Autos kollidiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Michael informiert, entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Doch nicht nur das, bei dem Unfall wurden auch Personen verletzt. „Unfallbeteiligte Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht“, schildern die Florianis. Die Feuerwehr St. Michael und St. Marein sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.