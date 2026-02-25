Donnerstag in Kärnten: Auf Nebel folgt Sonnenschein

Der Donnerstag bringt in Kärnten wieder viel Sonnenschein. Allerdings startet der Tag laut Prognose der GeoSphere Austria in vielen Tälern und im Klagenfurter Becken mit Nebel. Besonders im Osten des Klagenfurter Beckens kann sich die Nebelsuppe bis in den späten Vormittag halten. Spätestens rund um die Mittagszeit sollte sich aber auch dort die Sonne durchsetzen. „Sonst dominiert in Kärnten den ganzen Tag der Sonnenschein, ein paar dünne hochliegende Wolken sollten kaum stören“, so die Meteorologen. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 15 Grad – für Ende Februar ausgesprochen mild.