Bei Montage verunglückt: Kärntner stürzt mehrere Meter tief ab

Zu einem schweren Unfall kam es am späten Mittwochabend in Völkermarkt. Beim Montieren einer Jalousie verlor ein 33-jähriger Mann plötzlich das Gleichgewicht. In der Folge stürzte der Mann zirka 4,5 Meter tief ab und prallte am Asphaltboden auf. „Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in den Schockraum des Klinikums Klagenfurt gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt. Zu seinem aktuellen Zustand ist bis dato nichts bekannt.