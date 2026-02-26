Frühling lässt grüßen: Bis zu 16 Grad werden in Kärnten erwartet

Der Frühling ist im Anmarsch! In den kommenden Tagen dominiert die Sonne in Kärnten. Die Temperaturen klettern auf bis zu 16 Grad. Lediglich im Klagenfurter Becken kann sich morgens kurzzeitig Nebel halten.

Langsam, aber sicher macht sich der Frühling in Kärnten bemerkbar: Bereits am heutigen Donnerstag, dem 26. Februar 2026, klettert das Thermometer – wie berichtet – auf 12 bis 15 Grad. Und laut der Prognose der Geosphere Austria bleibt uns das freundliche Wetter auch in den kommenden Tagen erhalten.

Bis zu 16 Grad in Kärnten

Besonders mild soll der Freitag verlaufen. Abseits von regionalen Frühnebelfeldern – welche sich speziell im Klagenfurter Becken bis zur Mittagszeit halten können – wird es den ganzen Tag strahlend sonnig. Das lässt die Temperaturen steigen. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad.

Zweistellige Plusgrade am Wochenende

„Am Samstag dominiert abseits von regionalen morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern einmal mehr den ganzen Tag der Sonnenschein“, so die Meteorologen. Das Wetter bleibt angenehm, vielerorts werden am Nachmittag 12 bis 15 Grad erreicht. Auch am Sonntag soll es viel Sonne geben.