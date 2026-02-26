Neue Aufenthaltsabgabe bringt Kärnten 10 Millionen Euro jährlich

Mit 1. November 2026 wird die neue Aufenthaltsabgabe in Kärnten in Kraft treten. Damit werden jährlich zehn Millionen Euro zusätzlich für den Tourismus zur Verfügung stehen.

Die Novelle des Kärntner Tourismusgesetzes wurde am Dienstag von der Landesregierung beschlossen. Ein wesentlicher Eckpfeiler der Reform ist ein Infrastruktur- und ein Gästemobilitätsfonds. Immerhin werden rund zehn Millionen Euro jährlich aus der neuen Aufenthaltsabgabe zur Verfügung stehen. Mehr dazu unter: Neue Abgabe: Touristen müssen künftig 4,50 Euro pro Nacht bezahlen.

Beirat wird eingerichtet

„Ziel des Fonds ist es, einerseits in moderne touristische Infrastruktur zu investieren und andererseits die Gäste-Freifahrt sowie touristische Verkehrsangebote für unsere Gäste zu finanzieren“, erklärt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die Mittel gehören den Tourismusverbänden und werden vom Land nur verwaltet, erklärte er. Geplant ist dementsprechend auch die Einrichtung eines Beirats. Dieser soll die Landeregierung beraten und mögliche Investitionsprojekte vorprüfen. „Selbstverständlich wird darin auch jeder der neun Tourismusverbände als auch die Kärntner Werbung vertreten sein“, konkretisiert Schuschnig.

©Büro LR Schuschnig / Taltavull Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig

Förderschiene für betriebliche Gästeinfrastruktur

Landesrat Schuschnig betonte, dass neben den Investitionen in die touristische Infrastruktur auch Betriebe unterstützt werden sollen. Dafür habe er den Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) beauftragt, eine eigene Förderschiene zu entwickeln, die aus dem Tourismusbudget finanziert wird.