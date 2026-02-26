Millionen-Projekt: Neues Wohnquartier entsteht in St. Veit

40 geförderte Mietwohnungen werden bis 2028 in der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan gebaut. Die Gesamtbaukosten betragen rund 12,8 Millionen Euro.

Die Kärntner Landesregierung hat diese Woche auf Antrag von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) die Förderung für das von der Stadt St. Veit entwickelte Wohnbauprojekt in der Grillparzerstraße beschlossen. Das Bauvorhaben ging als Sieger aus einem EU-weiten Architekturwettbewerb hervor. Geplant sind 40 Wohnungen und ein etwa 60 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum. Außerdem sind Grünflächen, Spielplätze und Gemeinschaftsgärten vorgesehen. Der Baustart erfolgt noch in diesem Jahr.

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Wohnprojekt entsteht im Herzen von St. Veit

„Das Projekt ersetzt vier Altbauten, die nicht mehr sanierungsfähig waren“, erklärt Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Auch eine zentrale Tiefgarage wird umgesetzt – mit insgesamt 71 Stellplätzen. „Unser Anspruch im Kärntner Wohnbau ist es, nicht nur Wohnungen zu errichten, sondern lebenswerte Quartiere zu entwickeln. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, soziale Baukultur und Klimabewusstsein stehen dabei im Mittelpunkt“, erklärt Schaunig abschließend.