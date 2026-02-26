Halloween-Unfall auf B83: Prozess nach Tod von 18-Jähriger

Nach dem tödlichen Unfall bei der Unterführung Bad Saag im Vorjahr, steht die 24-jährige Lenkerin vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie 1,37 Promille Alkohol im Blut. Eine 18-Jährige starb, drei Personen schwer verletzt.

Das Allerheiligen-Wochenende im Vorjahr endete in einer Tragödie. In den frühen Morgenstunden des 1. November prallte ein Auto bei der Unterführung Bad Saag frontal gegen das Betonportal, 5 Minuten hat berichtet. Vier junge Frauen saßen im Fahrzeug. Nun ist klar: Die Lenkerin war alkoholisiert. „Sie hatte 1,37 Promille Alkohol im Blut und ist auch zu schnell gefahren“, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Behörde hat Strafantrag eingebracht. Die 24-Jährige muss sich „wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung“ – vermutlich im Herbst- verantworten. Es droht eine Haftstrafe. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.

18-Jährige starb noch an der Unfallstelle

Die 18-Jährige dürfte auf der Rückbank gesessen sein. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Lenkerin, eine 26-jährige Beifahrerin sowie eine 19-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Laut Ermittlungen waren die jungen Frauen am Heimweg von einer Halloween-Party. Spuren am Unfallort zeigen, dass das Fahrzeug frontal gegen die Betonwand der Unterführung fuhr.

Unfallstelle bei Bad Saag mehrfach Schauplatz

Die Unterführung Bad Saag gilt seit Jahren als gefährlich. Es war bereits der dritte tödliche Unfall in diesem Bereich. Bereits 2020 kam dort eine 22-Jährige ums Leben. Nach diesem Unfall wurde ein Engel an die Betonwand gemalt, ein stilles Mahnmal, das mittlerweile verblasst ist.