Konkursverfahren in Pörtschach: Bekannter Gastronom betroffen

Über das Vermögen von Andreas Katona, geschäftlich in Pörtschach tätig, wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort anmelden. Das teilte der KSV1870 am 26. Februar mit.

Andreas Katona zählt zu den bekannten Sommeliers Österreichs. Erst kürzlich wurde seine Expertise in der heimischen Gastronomie hervorgehoben: Mit seiner Leidenschaft für Wein habe er das „Lendring“ in Klagenfurt „definitiv auf ein neues Level“ gehoben, heißt es aus der Szene. Nun steht der Gastronom vor einer wirtschaftlich schwierigen Phase. Wie es für Katona unternehmerisch weitergeht, ist derzeit offen.

Konkursverfahren eröffnet

Wie der KSV1870 am Donnerstag, 26. Februar, informiert, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Andreas Katona eröffnet. Katona ist als Gastronom und Sommelier tätig. Seine Geschäftsadresse befindet sich in der Werftenstraße in Pörtschach, sein Wohnsitz in St. Veit an der Glan. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Leopold Wagner, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Gläubiger haben nun die Möglichkeit, ihre Forderungen bis 7. April 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) anzumelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für 20. April 2026 angesetzt. Zur Höhe der Schulden oder zu vorhandenen Vermögenswerten liegen dem KSV1870 aktuell noch keine Informationen vor. Weitere Details werden voraussichtlich im Zuge der Prüfungstagsatzung bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 12:08 Uhr aktualisiert