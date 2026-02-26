A2-Sanierung: Bau-Start zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost

Auf der A2 Südautobahn zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost läuft seit dieser Woche die zweite Phase der Sanierung. Drei Brücken werden instandgesetzt, die Fahrbahn Richtung Italien teilweise erneuert und der Lärmschutz ausgebaut.

Auf der A2 Südautobahn läuft seit dieser Woche die zweite Phase der umfassenden Sanierung zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost. Nachdem im Vorjahr auf der Richtungsfahrbahn Wien gearbeitet wurde, ist heuer die Fahrbahn Richtung Italien an der Reihe. Drei Brücken werden instandgesetzt, die Fahrbahn teilweise erneuert und der Lärmschutz ausgebaut. Anfang Juli soll das Projekt abgeschlossen sein.

Fokus auf Brücken und Fahrbahn

Die ASFINAG setzt das mehrjährige Sanierungsprojekt plangemäß fort und konzentriert sich in dieser Bauetappe auf die Richtungsfahrbahn Italien. Im Zentrum stehen drei Brückenbauwerke, die technisch überarbeitet und instandgesetzt werden müssen, um langfristig die Verkehrssicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Zusätzlich werden beschädigte und stark beanspruchte Abschnitte der Fahrbahn erneuert. Ziel ist es, die Infrastruktur nachhaltig zu verbessern und künftige Reparaturarbeiten möglichst gering zu halten. Neben den baulichen Maßnahmen an Brücken und Asphalt investiert die ASFINAG auch in den Lärmschutz entlang der Strecke. Ein größerer Teil der neuen oder erneuerten Lärmschutzelemente entsteht im Bereich der aktuellen Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Italien. Darüber hinaus werden jedoch auch Abschnitte auf der Richtungsfahrbahn Wien modernisiert, um die Belastung für Anrainer weiter zu reduzieren.

Arbeiten bei Griffen vor Christi Himmelfahrt fertig

Die Bauarbeiten im Bereich Griffen sollen bereits vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt am 14. Mai abgeschlossen sein. Damit wird ein Teilabschnitt deutlich früher fertiggestellt, während die restlichen Arbeiten planmäßig weiterlaufen. Die vollständige Fertigstellung der zweiten Sanierungsphase zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost ist für Anfang Juli vorgesehen. Mit dem Abschluss dieser Bauetappe ist die umfassende Erneuerung dieses Autobahnabschnitts abgeschlossen.