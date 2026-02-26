LH-Wechsel in Kärnten: Opposition fordert Reformen und klare Haltung

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Fahrplans zur Amtsübergabe melden sich auch die Oppositionsparteien zu Wort. Sowohl das Team Kärnten als auch die Grünen fordern klare inhaltliche Weichenstellungen.

Jetzt ist es offiziell: Peter Kaiser (SPÖ) legt sein Amt als Landeshauptmann mit 31. März zurück, 5 Minuten hat berichtet. Am 7. April soll der Kärntner Landtag Daniel Fellner (SPÖ) zu seinem Nachfolger wählen. Damit endet eine 13-jährige Ära an der Spitze des Landes. Kurze Zeit nach der Bekanntgabe trudeln die ersten Reaktionen der Opposition herein.

Team-Kärnten: „Handlungsbedarf“

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer sieht mit der nun fixierten Amtsübergabe vor allem eines: Handlungsbedarf. „Nachdem nun endgültig Klarheit über den Wechsel an der Spitze des Landes herrscht, muss Kärnten den Blick entschlossen nach vorne richten“, betont Köfer. Angesichts der angespannten Finanzlage, der Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegebereich sowie der negativen demografischen Entwicklung brauche das Bundesland „klare Entscheidungen und konsequentes Handeln“. Statt „parteitaktischer Spielchen“ müssten Zukunftsentscheidungen, Reformen und die tägliche politische Arbeit im Mittelpunkt stehen. Für das Team Kärnten ändere der Wechsel an der Spitze nichts an der eigenen Linie. Man werde Maßnahmen unterstützen, die dem Land nützen, zugleich aber „Fehlentwicklungen klar benennen“ und Alternativen aufzeigen. Deutlich wird Köfer auch in Richtung Regierungskoalition: Kärnten brauche „Lösungen statt Theaterdonner und Verantwortung statt parteipolitischer Sandkastenspiele“.

Grüne: „Wertekompass auf dem Prüfstand“

Auch die Grünen äußern sich zum bevorstehenden Wechsel. Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer zeigt sich zunächst erleichtert, dass SPÖ und ÖVP „ihre Eitelkeiten und Machtfragen nun geklärt haben“ und ein klarer Fahrplan vorliegt. Für sie rückt nun eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: „Welche Richtung wird Kärnten künftig einschlagen?“ Peter Kaiser habe das Land geprägt und hinterlasse „große Fußstapfen“. Entscheidend sei, ob es Daniel Fellner gelinge, diese „besonnene Politik für alle Menschen in Kärnten“ fortzuführen oder ob es zu einer Annäherung an die FPÖ aus wahltaktischen Gründen komme. „Mit Daniel Fellner als neuem Landeshauptmann steht der sozialdemokratische Wertekompass auf dem Prüfstand“, so Voglauer. Gerade in herausfordernden Zeiten brauche Kärnten eine Landesregierung, die Haltung zeige und konsequent für Lebensqualität und Zusammenhalt arbeite. Abschließend mahnt sie zur Sachlichkeit: Jetzt dürfe es kein Kräftemessen darüber geben, „wer der bessere Landeshauptmann ist“. Es gehe um Stabilität, klare Orientierung und Verantwortung für die Zukunft des Landes.

FPÖ: „Nur Neuwahlen können Stillstand beenden!“

Zur heutigen Pressekonferenz der SPÖ-ÖVP-Landesregierung meint FPÖ-Chef Erwin Angerer: „Nach monatelangem Theater um einen neuen Landeshauptmann sei heute eine Inszenierung ohne Substanz gewesen […]. Die Bilanz der rot-schwarzen Landesregierung sei desaströs, die Probleme Kärntens seien ungelöst, der Stillstand könne nur durch Neuwahlen beendet werden.“ Die Abschaffung des Pflegeregresses sei kein Verdienst der Landesregierung, sondern bundesweit beschlossen worden. Gleichzeitig seien Flughafen-Desaster, Abwanderung, Schuldenexplosion und die Überlastung von Gesundheits- und Sozialsystemen von SPÖ und ÖVP ignoriert worden […]. Auch das neue Kindergartengesetz sei ein Bauchfleck, private Kindergärten müssten schließen, die Koralmbahn sei verschlafen worden. Die geplante Sondersitzung zur Wahl von Daniel Fellner sei nur Postenschacher und Inszenierung, nicht aber im Interesse der Kärntner Bevölkerung.

