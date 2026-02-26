Nach schwerer Krankheit: Kärnten trauert um ehemalige Unternehmerin

Nach schwerer Krankheit ist Christine Lientscher im Alter von 75 Jahren verstorben. Die gebürtige Oberpreiteneggerin prägte sowohl die Modebranche in Reutlingen als auch die Familienbürstenfabrik in St. Stefan.

Christine Lientscher, geboren am 28. April 1951 in Oberpreitenegg, ist nach schwerer Krankheit am 12. Februar im 75. Lebensjahr verstorben. Nach ihrer Schneiderlehre und einer erfolgreichen Karriere in Reutlingen, wo sie bis zur Directrice bei der Firma Frank aufstieg, kehrte sie 1985 mit ihrem Ehemann Karl und den beiden Kindern Andreas und Katrin nach St. Stefan zurück, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Dort widmete sie sich bis zu ihrer Pensionierung 2011 der Familienbürstenfabrik.

Gemeinsamer Abschied

Die Verabschiedung fand bereits am 20. Februar in Wolfsberg statt. Auf der Partie hieß es: „Gemeinsam verabschieden wir uns in einer feierlichen Zeremonie von unserer lieben Christine.“