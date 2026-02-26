Bilanz: Winter verabschiedet sich ungewöhnlich mild und trocken

Der Winter 2025/26 endet ungewöhnlich mild in Kärnten und Osttirol, während die Frostgrenze zeitweise über 3.000 Meter lag und der Frühling schon spürbar wird.

Der Winter 2025/26 zeigte sich zum Ende hin ungewöhnlich mild: Mit zweistelligen Plusgraden auf Talniveau und einer Frostgrenze, die zeitweise über 3.000 Meter lag, kündigte sich der Frühling bereits an. Tauernwetter zieht aus diesem Anlass Bilanz: Kärnten und Osttirol erlebten einen Winter, der mild, trocken und regional stark unterschiedlich ausgeprägt war.

Zu wenig Niederschlag

„Im Flächenmittel lag die Temperatur in Kärnten und Osttirol um 1,3 Grad über dem Klimamittel 1991–2020, wobei die letzten Februartage den Schnitt nochmals deutlich nach oben trieben“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter. Nach einem kalten Jänner mit Tiefstwerten unter −20 °C dominierten milde Phasen im Dezember und Februar. Der Februar selbst war im Flächenmittel 2,4 °C zu warm, im mittleren Gurktal sogar 3,7 °C über dem Durchschnitt. Trotz beeindruckender Schneefälle im Lesachtal, im oberen Gailtal und im südlichen Lienzer Becken blieb der Winter insgesamt trocken: Im Mittel fehlten 23 Prozent des üblichen Niederschlags, lokal sogar bis zu 40 Prozent. Der Februar konnte das Defizit mit 46 Prozent mehr Niederschlag nur teilweise ausgleichen.

Klagenfurt versank in einer Nebelsuppe

Die Sonnenscheinbilanz war ebenfalls extrem ungleich verteilt: Während der Nordwesten bis zu 28 Prozent mehr Sonne erhielt, litt das Klagenfurter Becken unter einem Defizit von mehr als 40 Prozent. Auch der Februar blieb trotz sonnigem Ausklang mit −23 Prozent im Mittel deutlich zu trüb. So endet ein Winter, der anders verlief als gewohnt, und leitet einen Frühling ein, der mild, sonnig und bisher niederschlagsarm beginnt.