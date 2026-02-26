Vier Jugendliche nach Einbruchsdiebstählen in Kärnten ausgeforscht

Vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren stehen im Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle in St. Veit an der Glan und Klagenfurt-Land begangen zu haben. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei St. Veit an der Glan ermittelte gemeinsam mit Brückl und Ebenthal: Vier Tatverdächtige wurden nach Einbruchsdiebstählen ausgeforscht.

Nach intensiven Ermittlungen der Beamten der PI St. Veit an der Glan, in enger Zusammenarbeit mit der PI Brückl und der PI Ebenthal, konnten vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren ausgeforscht werden. Sie stehen im Verdacht, zwischen dem 12. und 13. November 2025 mehrere Einbruchsdiebstähle verübt zu haben.

Teilweise geständig

Die Verdächtigen haben teilweise geständig angegeben, an drei Selbstbedienungsläden sowie an einem Münzautomaten einer Waschanlage in den Bezirken St. Veit an der Glan und Klagenfurt-Land Einbrüche begangen zu haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die vier Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.