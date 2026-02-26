Arbeitsunfall in Kärnten: Bagger stürzte 20 Meter ab

Am 26. Februar gegen 11 Uhr kam es in der Gemeinde Friesach zu einem Arbeitsunfall. Ein 59-jähriger Mann war mit Erd- und Räumarbeiten in einer abschüssigen Waldfläche beschäftigt, als sein Kettenbagger auf dem unbefestigten Untergrund ins Rutschen geriet. Das Fahrzeug stürzte rund 20 bis 30 Meter ab und überschlug sich dabei zweimal. Trotz des spektakulären Unfalls konnte der Mann sich eigenständig aus dem Bagger befreien und suchte anschließend selbstständig das Krankenhaus Friesach auf. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.