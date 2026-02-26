Falscher Alarm? Kärntner Feuerwehr kämpft mit defekter Sirene

In St. Jakob im Rosental kann es derzeit zu unbeabsichtigten Sirenenalarmen kommen. Die Freiwillige Feuerwehr arbeitet an der Behebung der technischen Störung.

Täglich ertönen im südlichsten Bundesland Österreichs die Sirenen, und die Einsatzkräfte eilen zu ihren Einsätzen. In einer Gemeinde gestaltet sich die Situation derzeit jedoch etwas anders – hier kann es aktuell zu Fehlalarmen kommen.

Technische Probleme

„Aufgrund einer technischen Störung kann es derzeit vorkommen, dass die Sirene kurzzeitig oder unbeabsichtigt ausgelöst wird“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental in den sozialen Medien. Dennoch gibt es eine Entwarnung für die Bevölkerung: „Es besteht keine Gefahr. An der Behebung der Störung wird bereits gearbeitet“, so die Florianis abschließend.