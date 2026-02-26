Ausmaß steht fest: Garage nach Explosion vollständig ausgebrannt

Wie bereits am Nachmittag berichtet, kam es in Karnburg zu einem Garagenbrand mit Explosion – nun ist der Brand gelöscht und der Schaden hoch.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es am Nachmittag des 26. Februar in der Gemeinde Maria Saal zu einem Garagenbrand mit Explosion. Nun herrscht Klarheit über den Einsatzverlauf, denn noch am selben Abend berichteten die Floriannis über ihre Maßnahmen: „Die Rauchwolken waren bereits von weitem sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Garage in Vollbrand. Unmittelbar begannen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Löscharbeiten schnell sichtbare Erfolge zeigten“, erklärte das Bereichsfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land.

©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Abend

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Objekte wurde dadurch erfolgreich verhindert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, wie bereits schon die LPD Kärnten gegenüber 5 Minuten schilderte. Ebenso sprach die Polizei von einer Gasflasche, welche als Auslöser gedient haben soll. Die erwähnten Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden, während die Feuerwehren Liebenfels, Maria Saal, St. Georgen am Sandhof, St. Michael am Zollfeld und St. Peter-Stegendorf gemeinsam mit der Polizei das Feuer endgültig unter Kontrolle brachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 19:19 Uhr aktualisiert