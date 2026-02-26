Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser traf die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar zu einem Arbeitsgespräch. Themen waren die Volksgruppenpolitik, der Polizeieinsatz am Peršmanhof sowie die Zweisprachigkeit in Kärnten. Kaiser verwies mit Blick auf Kritik am Ermittlungsverfahren auf die Gewaltentrennung. Erste Maßnahmen aus dem Bericht der eingesetzten Untersuchungskommission, darunter Schulungen für Exekutive und Landesbedienstete, seien bereits in Umsetzung. Beide betonten die Stabilität der bilateralen Beziehungen. „Unsere gute Nachbarschaft und das gewachsene gegenseitige Vertrauen sind tragfähig und belastbar“, so Kaiser.

Intensivierte Beziehungen

Im Mittelpunkt standen außerdem die in den vergangenen Jahren intensivierten Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien sowie die Weiterentwicklung der Volksgruppenpolitik. Pirc Musar würdigte Kaisers Engagement und hob die Bedeutung der slowenischen Sprache hervor. Kaiser verwies unter anderem auf ein ab 2027 geplantes Bachelor-Studium zur zweisprachigen Elementarpädagogik und bekräftigte abschließend: „Die Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien sind heute so gefestigt, so von Vertrauen und gegenseitigem Respekt getragen, dass sie durch einzelne inakzeptable Vorfälle nicht zerstört werden können. Wir haben in den vergangenen Jahren konsequent auf Dialog, auf das Verbindende und auf eine moderne, faire Volksgruppenpolitik gesetzt – und dieser Weg hat sich bewährt. Mir ist wichtig, dass wir die Partnerschaft mit Slowenien weiter vertiefen, die slowenische Sprache und Kultur in Kärnten und Österreich stärken und zugleich auch die berechtigten Anliegen der deutschsprachigen Altösterreicherinnen und Altösterreicher in Slowenien im Sinne gelebter Gegenseitigkeit unterstützt wissen. Gute Nachbarschaft entsteht dort, wo man einander zuhört, ernst nimmt und gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernimmt.“

Kritik von den Freiheitlichen

Kritik kam von FPÖ-Landesparteichef Erwin Angerer. „Öffentliche Bewertungen österreichischer Behörden durch ausländische Amtsträger sind zurückzuweisen“, erklärte er. „Unsere Polizei leistet tagtäglich einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit im Land und verdient Vertrauen und Rückhalt. Polizei und Justiz agieren auf Grundlage der Rechtsordnung und nach rechtsstaatlichen Prinzipien. Bewertungen oder Forderungen aus dem Ausland sind hier unpassend.“ Zudem betonte er: „Der Polizeieinsatz am Persmanhof war nicht gegen die slowenische Volksgruppe, sondern einzig und allein gegen das Camp der linksextremen Antifa gerichtet. Diese lehnt die staatliche Ordnung ab. Das sollte auch die slowenische Staatspräsidentin zur Kenntnis nehmen.“ Zur Minderheitenfrage sagte Angerer: „Die Volksgruppe der Kärntner Slowenen ist eine der am besten geförderten Minderheiten in ganz Europa. Auch das Minderheitenschulwesen und die slowenische Musikschule wurden in den letzten Jahrzehnten weiter ausgebaut. Während es in Österreich bereits eine umfangreiche Volksgruppenförderung gibt, verweigert umgekehrt Slowenien noch immer die Anerkennung seiner deutschsprachigen Volksgruppe und eine Verankerung in der Verfassung.“

Grüne sprechen über „starkes Signal“

Auch die Grünen meldeten sich zu Wort. Olga Voglauer erklärte: „Es ist ein starkes Signal mit hoher symbolischer Wirkung, dass die slowenische Staatspräsidentin Nataša Pirc Musar den Peršmanhof besucht, sich vor Ort ein Bild gemacht und das Gespräch mit den Betreibern des Museums und Betroffenen des rechtswidrigen Polizeieinsatzes gesucht hat.“ Sie kritisierte die Dauer der Ermittlungen: „Dass sieben Monate nach dem Einsatz zentrale Fragen immer noch ungeklärt sind, ist nicht akzeptabel. Der Großeinsatz am Peršmanhof war unverhältnismäßig und rechtswidrig, das hat die Expert:innenkommission eindeutig festgestellt. Wir erwarten nun klare Ergebnisse aus den Ermittlungen und konkrete Antworten, etwa auch zur Rolle des zuständigen Bezirkshauptmanns.“ Abschließend betonte Voglauer: „In den letzten Monaten haben wir nicht nur den Polizeieinsatz erlebt, wir haben auch gesehen, dass zweisprachige Ortstafeln beschmiert, und selbst im Kärntner Landtag Ordnungsrufe wegen slowenischer Grüße erteilt wurden. Die slowenische Volksgruppe steht unter Druck wie schon lange nicht mehr. Nur eine lückenlose Aufklärung und eine klare politische Haltung können Vertrauen in die staatlichen Institutionen wiederherstellen, und Minderheiten schützen.“