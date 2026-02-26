Bis zu 16 Grad in Kärnten: Sonne setzt sich am Freitag durch

Sonne pur, milde Temperaturen und beste Fernsicht: In Kärnten zeigt sich der Freitag von seiner strahlendsten Seite – ein Hauch von Frühling liegt bereits in der Luft.

Der Freitag präsentiert sich in Kärnten nahezu makellos. Abgesehen von regionalen Frühnebelfeldern scheint von früh bis spät die Sonne vom Himmel. Besonders hartnäckig zeigt sich der Nebel einmal mehr im östlichen Klagenfurter Becken, doch auch dort dürfte sich die graue Decke voraussichtlich bis etwa Mittag vollständig auflösen und der Sonne Platz machen.

Frostiger Morgen

Die Frühtemperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad, ehe es im Tagesverlauf deutlich milder wird. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad setzt sich der Frühling durch. „Anhaltender Hochdruckeinfluss bringt am Freitag von früh bis spät strahlend sonniges und sehr mildes Bergwetter. Die Fernsicht ist im Hochgebirge ausgezeichnet“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Auch in höheren Lagen dominiert die Sonne: In 3000 Metern Seehöhe werden rund -1 Grad erwartet, in 2000 Metern steigen die Temperaturen tagsüber auf etwa +6 Grad.