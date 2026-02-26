Lawine in der Ankogelgruppe: Schitour in Mallnitz blieb ohne Verletzte

In der Ankogelgruppe bei Mallnitz kam es am Donnerstag zu einem Lawinenvorfall. Eine junge Schitourengruppe konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, nachdem unterhalb der Grauleitenspitze ein Schneebrett abgegangen war.

Am 26. Februar 2026 unternahm eine vierköpfige Schitourengruppe aus Wien – eine Frau und drei Männer, alle 22 Jahre alt – eine Tour in der Ankogelgruppe bei Mallnitz. Die Teilnehmer waren unerfahren, aber mit Notfallausrüstung ausgestattet.

Personen blieben unverletzt

Die Gruppe stieg von der Bergstation der Ankogelbahn in Richtung Ankogel auf. Im Bereich des Lassacher Kees kehrten sie um und traten den Rückweg an. Gegen 14:20 Uhr kam es unterhalb der Grauleitenspitze zur Fernauslösung einer Schneebrettlawine durch die Tourengeher. Alle vier Personen blieben unverletzt. Die Gruppe setzte einen Notruf ab und wurde von einem Polizeihubschrauber gemeinsam mit zwei Beamten der Alpinen Einsatzgruppe Spittal an der Drau nach Mallnitz evakuiert. In den Aufstiegs- und Abfahrtsspuren lösten sich in der Folge weitere kleinere Lawinen.