Weinfässer geklaut: Polizei konnte Tatverdächtige ermitteln

Die Polizei aus Kärnten konnte am 26. Februar ein gestohlenes Mietfahrzeug stoppen, das im Zusammenhang mit dem Diebstahl mehrerer Weinfässer im Bezirk Klagenfurt-Land stand.

Die beiden Personen zeigten sich noch vor Ort geständig und die fünf entwendeten Weinfässer wurden sichergestellt.

Beamte der PI Klein St. Paul konnten am Freitag um 16:30 Uhr auf der B2 einen Pkw anhalten und kontrollieren. Nach dem Mietfahrzeug wurde seit dem 25. Februar gefahndet, da es im Zusammenhang mit dem Diebstahl mehrerer Weinfässer im Bezirk Klagenfurt-Land stand.

Tatverdächtige zeigten sich geständig

Die 32-jährige Fahrzeuglenkerin und ihr 43-jähriger Beifahrer passten zur Täterbeschreibung und die fünf gestohlenen Weinfässer wurden im Fahrzeuginneren gefunden. Beide zeigten sich zum Diebstahl noch vor Ort geständig. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht fristgerecht an die Mietwagenfirma zurückgebracht wurde, weshalb auch der Verdacht der KFZ-Veruntreuung besteht.

Anzeige soll folgen

Sowohl das Fahrzeug als auch die Weinfässer wurden sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden Verdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 21:26 Uhr aktualisiert