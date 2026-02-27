Alle neun Minuten ein Verletzter in Kärnten

Mit 57.100 Verletzten rangierte Kärnten im Jahr 2025 auf Rang 7 im Bundesländervergleich. Das zeigt die KFV-Unfallstatistik. Die meisten Unfälle ereigneten sich in Wien, gefolgt von Oberösterreich und Niederösterreich.

Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 824.400 Menschen nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt. 6,9 Prozent davon entfielen auf Kärnten. Damit lag es im Bundesländervergleich auf Platz sieben, wie die aktuelle Unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt. Die meisten Unfälle in Österreich passieren zu Hause: Rund 334.500 Menschen verletzen sich jedes Jahr im eigenen Haushalt. Dahinter folgen Unfälle bei Freizeitaktivitäten (280.700), am Arbeitsplatz bzw. in der Schule (111.400) sowie im Straßenverkehr (97.800).

Verletzte nach Bundesland

Bundesland Anzahl spitalsbehandelter Verletzten Wien 160.300 Oberösterreich 140.800 Niederösterreich 134.100 Steiermark 122.800 Tirol 79.800 Salzburg 71.900 Kärnten 57.100 Vorarlberg 32.100 Burgenland 25.500 Quelle: Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV)

Mehr Unfälle bei Senioren

Auffällig ist, dass in Österreich immer mehr Unfälle ältere Menschen betreffen. Die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Alter 65-plus ist im Vorjahr um fünf Prozent auf den neuen Höchststand von 266.100 gestiegen, wie die KFV-Unfalldatenbank IDB Austria zeigt. Christian Schimanofsky, Direktor der Präventionsinstitution KFV, betont daher, dass Präventionsmaßnahmen noch stärker auf ältere Menschen ausgerichtet werden sollten. „Jeder Tag, den ein Mensch gesund und unfallfrei in den eigenen vier Wänden verbringen kann, bedeutet ein wertvolles Stück Lebensqualität für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Zugleich ist jede Vorsorgemaßnahme ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Pflegeeinrichtungen und des Gesundheitssystems in Österreich.“

Behandlungskosten um sieben Prozent gestiegen

Laut KFV-Berechnungen beliefen sich die Behandlungskosten von Unfallopfern im Vorjahr auf rund 2,975 Milliarden Euro – ein Plus von sieben Prozent. Auch die Zahl der Verletzten stieg um rund zwei Prozent auf 824.400. Während sich in der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen mehr Menschen im Spital behandeln lassen mussten (plus 4 Prozent), gingen die Verletzungen bei Kindern (minus 2 Prozent) und Jugendlichen (minus 3 Prozent) leicht zurück.

Finger sind Verletzungs-Spitzenreiter

Die am häufigsten verletzten Körperteile sind die Finger (102.200 Fälle), gefolgt vom Knie (72.200) sowie von Fußgelenken bzw. Knöcheln (70.900). Kopfverletzungen bereiten vor allem dem Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), Klaus Robatsch, zunehmend Sorgen: „Im Verkehrsbereich ist die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Vorjahr um mehr als sechs Prozent auf 97.800 gestiegen. Ein besonders ernstes Problem ist der hohe Anteil von Unfällen mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern am Gesamtunfallgeschehen.“ Das KFV bekräftigt daher neuerlich seine Forderung nach Ausweitung der Helmpflicht bei E-Scootern und E-Bikes auf alle Altersgruppen.