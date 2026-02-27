„Machs gut, Katzenomi“: Tierschutzzentrum trauert um Milli

Im TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) dreht sich täglich alles um die Rettung, Pflege und Vermittlung von Hunden, Katzen und Kleintieren in Kärnten. Oft können vermisste Tiere zu ihren Besitzern zurückgebracht werden, diesmal jedoch musste das Team selbst Abschied nehmen.

Weiteres Leid ersparen

Unter dem Titel „Machs gut, Katzenomi“ trauert das TiKo um Katze Milli. „Wir mussten dich, liebe Milli, schweren Herzens gehen lassen, nachdem ein Tumor aufgeplatzt ist und wir dir weiteres Leiden ersparen wollten. Du warst eine alte Dame mit vielen Baustellen im Körper – aber mit einem riesengroßen Herzen. Du wolltest nichts weiter als ein warmes, weiches Plätzchen und Hände, die dich streicheln. Nähe war dein größtes Glück und dein lautes Schnurren dein Dank dafür“, so das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten in den sozialen Medien. Zudem, schilderte das Team, wie dankbar es für die gemeinsame Zeit ist.

„Komm gut über die Regenbogenbrücke“

Zahlreiche Personen bekundeten online ihr Mitgefühl: „Komm gut über die Regenbogenbrücke, liebe Milli, Mein aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl“, so ein Kommentar unter dem Posting des TierschutzKompetenzzentrum Kärnten.