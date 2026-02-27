Bis Jahresende: Weitere drei Millionen Euro für Straße im Mölltal

Die Generalsanierung der B106 Mölltal Straße läuft auf Hochtouren: Bis Ende 2026 werden knapp sieben Kilometer erneuert, weitere rund drei Millionen Euro fließen in das Projekt.

Die nächste Bauphase der B106 Mölltal Straße hat begonnen. In den Bereichen Flattach und Außerfragant werden bis Jahresende vier Teilabschnitte erneuert. Dafür investiert das Land Kärnten rund drei Millionen Euro. Bereits in früheren Bauphasen flossen mehr als fünf Millionen Euro in die Modernisierung.

Sieben Kilometer dann modernisiert

Bis Sommer werden zwei Abschnitte über 1,5 Kilometer generalsaniert, weitere rund drei Kilometer folgen bis Jahresende. Insgesamt sollen bis Ende 2026 knapp sieben Kilometer der Landesstraße auf modernem, verkehrssicherem Standard sein. „Die Generalsanierung der B106 ist eines der umfangreichsten Vorhaben im heurigen Straßenbauprogramm und ein zentrales Infrastrukturprojekt für die gesamte Region Oberkärnten. Mit den Maßnahmen erhöhen wir die Verkehrssicherheit sowie die Qualität im Landesstraßennetz und sichern gleichzeitig die Leistungsfähigkeit dieser wichtigen Verkehrsachse langfristig ab“, erklärt LH-Stv. Martin Gruber (ÖVP). Die B106 ist aktuell einspurig befahrbar; der Verkehr wird durch Ampelregelungen koordiniert.