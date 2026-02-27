Brand in Kärntner Hotel: 180 Gäste mussten vorsorglich evakuiert werden

Am Donnerstag kam es in einem Hotel in Tröpolach zu einem Kaminbrand. Rund 180 Gäste und Mitarbeitende, darunter 30 Kinder, wurden vorsorglich evakuiert.

Am Abend des 26. Februar brach in einem Hotel in Tröpolach ein Kaminbrand aus. Starker Rauch breitete sich in mehreren Zimmern und im Atrium aus, sodass rund 180 Gäste und Mitarbeitende, darunter 30 Kinder, vorsorglich evakuiert wurden. Die Freiwilligen Feuerwehren Tröpolach und Rattendorf waren mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.

Wandöffnungen im Bereich des Kamins

„Die Evakuierten wurden in der nahegelegenen Volksschule Tröpolach untergebracht und dort betreut. Parallel dazu führten die Einsatzkräfte Decken- und Wandöffnungen im Bereich des Kamins durch, um mit Hilfe einer Wärmebildkamera erkannte Risikostellen zu kontrollieren und gegebenenfalls gezielt zu kühlen“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Tröpolach in den sozialen Medien.

Entrauchung im Hotel

Nach Abschluss der Entrauchungsmaßnahmen sowie der Überprüfung durch den alarmierten Rauchfangkehrer konnten die Urlaubsgäste wieder sicher in ihre Unterkünfte zurückkehren. Im Einsatz standen die FF Tröpolach mit KRF und LF, die FF Rattendorf mit TLF und KLF, eine Polizeistreife, Bürgermeister Leopold Astner sowie der Rauchfangkehrer, insgesamt rund 60 Einsatzkräfte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert