Schwere Krankheit: Rotes Kreuz Kärnten trauert um langjähriges Mitglied

Das Rote Kreuz nimmt Abschied von Mario Sapper, der nach über 25 Jahren im Einsatz für die Organisation verstorben ist. Als Freiwilligenkoordinator, Bezirksrettungskommandant und Ausbilder prägte er das Kärntner Rettungswesen.

Mit großer Betroffenheit informierte das Rote Kreuz Kärnten heute über das Ableben ihres langjährigen Kollegen Mario Sapper nach schwerer Krankheit. Der Kärntner trat bereits im Juni 1996 dem Roten Kreuz bei und arbeitete seit 2005 als Freiwilligenkoordinator.

Vorbild und verlässlicher Wegbegleiter

Neben dieser zentralen Aufgabe übernahm er zahlreiche Funktionen mit hoher Verantwortung: als Bezirksrettungskommandant, als Ortsstellenleiter in Velden und als Trainer in der Ausbildung. „In diesen Aufgaben war er nicht nur Führungskraft, sondern stets auch Ansprechpartner, Vorbild, Zuhörer, verlässlicher Wegbegleiter und Freund zugleich“, erklärt das Rote Kreuz. Für sein Engagement wurde Mario Sapper sowohl vom Roten Kreuz als auch von der Stadt Villach mit dutzenden Verdienstehrenzeichen ausgezeichnet.

Große Betroffenheit

„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Kollegen und Freund Mario Sapper. Wir verlieren mit ihm einen wertvollen Menschen, dessen Engagement, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft uns stets in Erinnerung bleiben werden. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, schreibt das Rote Kreuz Kärnten in den sozialen Medien abschließend.