Mit 132 km/h durch den Ort: Drogenfahrt endet für Kärntnerin vor Gericht

Mit mehr als 130 km/h soll eine Kärntnerin im Ortsgebiet gefahren sein – laut Anklage unter dem Einfluss von Cannabis. Ein Frontalzusammenstoß endete für den Unfallgegner mit schweren Verletzungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt stehen in der kommenden Woche wieder dutzende Verhandlungen auf dem Programm. Unter anderem wird eine Frau wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung vor Gericht erscheinen.

Vollgas durch den Ort gebrettert`?

Nach Angaben der Medienstelle des Gerichts wird der Angeklagten vorgeworfen, im abgelaufenen Frühjahr in St. Veit an der Glan einen Pkw im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 132,3 km/h gelenkt zu haben. Zudem soll sie sich dabei im Zustand eines berauschenden Mittels, konkret Cannabis, befunden haben. Laut Anklage sei es im Zuge dessen zu einem Frontalzusammenstoß auf der Gegenfahrbahn gekommen, bei dem der Unfallgegner eine schwere Körperverletzung erlitten habe.

Fahrlässige Körperverletzung steht im Raum

Die Staatsanwaltschaft legt der Beschuldigten daher fahrlässige Körperverletzung zur Last. Die Verhandlung ist für Mittwoch vor Richterin Sabine Götz anberaumt. Für die Angeklagte gilt bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils die Unschuldsvermutung.