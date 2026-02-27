Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/Bettina Nikolic/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor dem Landesgericht Klagenfurt.
Die Verhandlung findet am Landesgericht Klagenfurt statt.
St. Veit/Klagenfurt
27/02/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Mit 132 km/h durch den Ort: Drogenfahrt endet für Kärntnerin vor Gericht

Mit mehr als 130 km/h soll eine Kärntnerin im Ortsgebiet gefahren sein – laut Anklage unter dem Einfluss von Cannabis. Ein Frontalzusammenstoß endete für den Unfallgegner mit schweren Verletzungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

Am Landesgericht Klagenfurt stehen in der kommenden Woche wieder dutzende Verhandlungen auf dem Programm. Unter anderem wird eine Frau wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung vor Gericht erscheinen.

Vollgas durch den Ort gebrettert`?

Nach Angaben der Medienstelle des Gerichts wird der Angeklagten vorgeworfen, im abgelaufenen Frühjahr in St. Veit an der Glan einen Pkw im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 132,3 km/h gelenkt zu haben. Zudem soll sie sich dabei im Zustand eines berauschenden Mittels, konkret Cannabis, befunden haben. Laut Anklage sei es im Zuge dessen zu einem Frontalzusammenstoß auf der Gegenfahrbahn gekommen, bei dem der Unfallgegner eine schwere Körperverletzung erlitten habe.

Fahrlässige Körperverletzung steht im Raum

Die Staatsanwaltschaft legt der Beschuldigten daher fahrlässige Körperverletzung zur Last. Die Verhandlung ist für Mittwoch vor Richterin Sabine Götz anberaumt. Für die Angeklagte gilt bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: