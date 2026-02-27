Bester Lehrling Kärntens kommt aus dem Lavanttal

Von der Baustelle zum „Lehrling des Jahres 2025“: Noah-Samuel Trettenbrein aus dem Lavanttal ließ 42 weitere Talente hinter sich und wurde zum Sieger gekürt.

Die Entscheidung ist gefallen: Kärntens „Lehrling des Jahres 2025“ ist Noah-Samuel Trettenbrein. Bereits zum zwölften Mal lud die Talenteakademie der Wirtschaftskammer Kärnten zur großen Lehrlingsgala ins Casineum Velden.

Spannendes Finale im Casineum Velden

In einem spannenden Finale wurden der „Lehrling des Jahres 2025“ und der „Mentor des Jahres 2025“ gekürt. 42 angehende Fachkräfte aus sechs Sparten gingen um die begehrte Auszeichnung ins Rennen. Den Titel holte sich schließlich der gelernte Maurer, der zu den besten Nachwuchstalenten Kärntens zählt.

Hohe Wertschätzung für Kärntens Nachwuchs

Rund 300 Gäste erlebten einen emotionalen Abend und freuten sich über die Anerkennung der Lehrlingsausbildung. WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich dabei die Bedeutung der Lehre: „Die Lehre ist heute mehr denn je der Bildungsweg Nummer eins, weil sie Praxis und Zukunftschancen ideal miteinander verbindet.“ Unsere Betriebe investieren intensiv in die Qualität und entwickeln moderne, zukunftsorientierte Berufsbilder – von Digitalisierung bis hin zu nachhaltigen Produktionsformen.

Von der Siegerin zur Mentorin des Jahres

Ein besonderes Highlight war die Kür der „Mentorin des Jahres 2025“. Stefanie Bauer, Maler- und Beschichtungstechnikerin bei der „Die Optimaler GmbH“ in Villach, stand bereits 2018 als „Lehrling des Jahres“ auf dieser Bühne. Heute gibt sie ihr Wissen weiter und bereitet Jugendliche intensiv auf Wettbewerbe vor. Für sie steht das Lernen unter realen Anforderungen im Vordergrund, damit aus Lehrlingen selbstbewusste Fachkräfte heranwachsen, die ihr Handwerk mit Stolz ausüben.

©WKK | Eventbox | Noah-Samuel Trettenbrein ist „Lehrling des Jahres 2025“.

Vom Lavanttal bis nach Shanghai

Der 19-jährige Noah-Samuel Trettenbrein, der seine Lehre bei der Firma BM-Haus GmbH in St. Paul im Lavanttal absolvierte, hat noch viel vor. Nach seinem Sieg als Landessieger und Staatsmeister wartet im September die bisher größte Herausforderung: Er vertritt Österreich bei den Berufeweltmeisterschaften in Shanghai. „Man kann Großes erreichen, wenn man anpackt“, so der sichtlich überwältigte Sieger. Sein Ziel für die Zukunft ist klar: Nach der Polierschule strebt er die Position des Bauleiters und langfristig den Abschluss als Baumeister an.