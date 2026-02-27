Lagerhaus trauert um langjährigen Standortleiter

Jahrzehntelang prägte Werner Stimpfl das Lagerhaus Lavanttal und den Genussmarkt in Wolfsberg. Nun nimmt die Region Abschied von einem geschätzten Kollegen und Leiter.

Trauer im Lavanttal: Werner Stimpfl, langjähriger Leiter des Genussmarkts in Wolfsberg, ist verstorben. Das Lagerhaus nimmt Abschied vom Kollegen.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Werner Stimpfl, unserem langjährigen Kollegen, Spartenleiter der Lebensmittel und Standortleiter unseres Genussmarkts in Wolfsberg“, heißt es in einem emotionalen Facebook-Posting.

Ein Leben für das Lagerhaus

Er hat das Lagerhaus bis zu seiner Pensionierung über viele Jahre geprägt. „Werner Stimpfl war für viele Kunden und Kollegen eine feste Instanz im Lavanttal und leitete den Genussmarkt mit großer Leidenschaft“, teilt das Team mit.

Große Anteilnahme in der Region

Abschließend drücken die ehemaligen Kollegen ihre Anteilnahme aus und betont: „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Auf dem Parte heißt es, dass der Kärntner seine Augen im 65. Lebensjahr für immer geschlossen hat. Die Verabschiedung findet am Donnerstag, 5. März 2026, von 8.30 bis 10 Uhr in der Zeremonienhalle der Bestattung Wolfsberg statt.