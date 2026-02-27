Weissensee: Skistar und Schlagersänger kochen gegen den Krebs

Am 10. März 2026 startet im „Das Loewenzahn“ am Weissensee die nächste Etappe der Charity-Kampagne „Köche kochen“ zugunsten der Österreichischen Krebshilfe.

Gastgeber Jakob und Lilly Lilg, Küchenchef Marcell Kunej und Initiatorin Renate Zierler werden zugunsten der Österreichischen Krebshilfe kochen. Mit dabei sind die Kärntner Skirennläuferin Katharina Truppe sowie Schlagersänger Silvio Samoni, die gemeinsam mit Claudia Muri von der Krebshilfe Kärnten die Initiative unterstützen.

Kulinarische Entdeckungsreise am Weissensee

Im „Das Loewenzahn“ wird Essen zur Entdeckungsreise. Küchenchef Marcell Kunej beweist, wie moderne Gourmetküche und regionale Bodenständigkeit harmonieren können. Der gebürtige Hermagorer verarbeitet hochwertige, vorzugsweise regionale Zutaten, denen er mit französischen Akzenten Tiefe verleiht. Seit zwei Jahren prägt er den Stil des Hauses mit raffinierten Kreationen.

Gemeinschaft steht im Mittelpunkt

„‚Köche kochen‘ lebt von Gemeinschaft. Und genau das verkörpert das Loewenzahn: Hier teilen wir Ideen, verbinden regionale Schätze mit französischer Raffinesse und schaffen gemeinsam etwas Besonderes“, sagt Gastgeber Jakob Lilg. Auch Initiatorin Renate Zierler freut sich auf den Startschuss im zauberhaften Ambiente am Weissensee: „Ein großes Dankeschön an Jakob und Lilly Lilg sowie Marcell Kunej, dass sie ‚Köche kochen‘ im zauberhaften Löwenzahn am Weißensee möglich machen.“