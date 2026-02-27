Bienen geklaut: Dreiste Diebe stehlen zwei ganze Stöcke

Mitten an einer Landesstraße im Bezirk Spittal schlugen Unbekannte zu: Sie stahlen zwei bewohnte Bienenstöcke.

Zwischen dem 14. und 26. Februar 2026 geriet ein Feld direkt neben einer Landesstraße im Bezirk Spittal ins Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf eine ganz besondere Beute abgesehen.

Hoher Schaden für den Besitzer

Zwei dort aufgestellte Bienenstöcke wurden samt den darin lebenden Bienenvölkern abtransportiert. „Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro“, heißt es von der Polizeiinspektion Millstätter See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 17:45 Uhr aktualisiert