/ ©pexels / Anete Lusina
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Imker mit einer Honigwabe in der Hand.
Unbekannte entwendeten zwei Bienenstöcke samt Völkern von einem Feld.
Spittal an der Drau
27/02/2026
Unbekannter Täter

Bienen geklaut: Dreiste Diebe stehlen zwei ganze Stöcke

Mitten an einer Landesstraße im Bezirk Spittal schlugen Unbekannte zu: Sie stahlen zwei bewohnte Bienenstöcke.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Zwischen dem 14. und 26. Februar 2026 geriet ein Feld direkt neben einer Landesstraße im Bezirk Spittal ins Visier von Kriminellen. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf eine ganz besondere Beute abgesehen.

Hoher Schaden für den Besitzer

Zwei dort aufgestellte Bienenstöcke wurden samt den darin lebenden Bienenvölkern abtransportiert. „Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro“, heißt es von der Polizeiinspektion Millstätter See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 17:45 Uhr aktualisiert
