Auto überschlug sich mehrfach: Zwei Verletzte nach heftigem Crash

Nachdem ein Autofahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, krachte es. Für zwei Insassen endete die Fahrt im Krankenhaus, für die Autos am Schrottplatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen 27. Februar gegen 12.30 Uhr auf der Gailtal Straße (B111). Ein 74-jähriger Mann war mit seinem Auto von Hermagor in Richtung Kötschach unterwegs, als das Unglück geschah. Zur selben Zeit kam ihm ein 50-jähriger Autofahrer aus der Gegenrichtung entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der ältere Lenker plötzlich auf die Gegenfahrbahn – dort kam es zur heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Zusammenstoß forderte Verletzte

„Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich der Pkw des 74-Jährigen mehrmals und kam anschließend seitlich im Straßenbankett zum Stillstand“, berichtet die Kärntner Polizei in einer Aussendung. Der Unfallverursacher sowie die Beifahrerin des 50-jährigen Mannes erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide nach der Erstversorgung in das BKH Lienz. Der 50-jährige Lenker des anderen Wagens blieb glücklicherweise unverletzt.

Totalschaden und Straßensperre

An beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten blieb die gesamte Fahrbahn der Gailtal Straße für den Verkehr komplett gesperrt.