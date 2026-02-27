Frühlingshaftes Wochenende voraus: So warm wird es in Kärnten
Die frühlingshaften Temperaturen locken die Kärntner aus ihrem Winterschlaf. Wie warm es am Wochenende wird, erfährst du hier.
Die Kärntner Gemüter tauen bei diesem Wetter recht schnell auf. Schon seit ein paar Tagen zeichnen sich wärmere Temperaturen ab, fast schon frühlingshaft. Was uns am Samstag und Sonntag erwartet, erfährst du hier.
Bis zu 17 Grad in Kärnten
Die Geosphere Austria übermittelt gleich schon gute Nachrichten: „Am Samstag scheint meist wieder von früh bis spät die Sonne. Nur Schleierwolken zeigen sich am Himmel.“ Am Morgen kann es noch etwas nebelig sein, doch dieser soll sich rasch lichten, außer im östlichen Klagenfurter Becken, wo er sich bis zum mittleren Vormittag halten kann. „Nach einer oft leicht frostigen Nacht wird es tagsüber wieder sehr mild mit Höchstwerten von 13 bis 17 Grad“, so die Wetterexperten weiter.
Sonniger Sonntag
Auch der Sonntag beginnt in vielen Regionen sonnig, vor allem im Becken zum Teil nebelig. Aber in den morgendlichen Nebelzonen kommt dann bald die Sonne zum Vorschein. „Im Tagesverlauf ziehen mit einer sehr schwach ausgeprägten Störung ausgedehnte Wolkenfelder durch. Es bleibt unverändert mild“, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen zehn bis 14 Grad.