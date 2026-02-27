Frühlingshaftes Wochenende voraus: So warm wird es in Kärnten

Die frühlingshaften Temperaturen locken die Kärntner aus ihrem Winterschlaf. Wie warm es am Wochenende wird, erfährst du hier.

Die Kärntner Gemüter tauen bei diesem Wetter recht schnell auf. Schon seit ein paar Tagen zeichnen sich wärmere Temperaturen ab, fast schon frühlingshaft. Was uns am Samstag und Sonntag erwartet, erfährst du hier.

Bis zu 17 Grad in Kärnten

Die Geosphere Austria übermittelt gleich schon gute Nachrichten: „Am Samstag scheint meist wieder von früh bis spät die Sonne. Nur Schleierwolken zeigen sich am Himmel.“ Am Morgen kann es noch etwas nebelig sein, doch dieser soll sich rasch lichten, außer im östlichen Klagenfurter Becken, wo er sich bis zum mittleren Vormittag halten kann. „Nach einer oft leicht frostigen Nacht wird es tagsüber wieder sehr mild mit Höchstwerten von 13 bis 17 Grad“, so die Wetterexperten weiter.

Sonniger Sonntag

Auch der Sonntag beginnt in vielen Regionen sonnig, vor allem im Becken zum Teil nebelig. Aber in den morgendlichen Nebelzonen kommt dann bald die Sonne zum Vorschein. „Im Tagesverlauf ziehen mit einer sehr schwach ausgeprägten Störung ausgedehnte Wolkenfelder durch. Es bleibt unverändert mild“, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen zehn bis 14 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 20:14 Uhr aktualisiert