Katze wagte 15-Meter-Sprung während Rettungsaktion

Zwei Tage lang saß das Tier in schwindelerregender Höhe fest. Als die Feuerwehr St. Veit mit der Drehleiter anrückte, kam es zu einem überraschenden Ausgang.

Die Kärntner Florianis wurden am heutigen Freitag zu einer Tierrettung im Bezirk St. Veit an der Glan gerufen.

Am heutigen frühen Freitagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer Tierrettung alarmiert: In Reipersdorf galt es, eine Katze aus einer misslichen Lage zu befreien. Was nach Routine klang, entwickelte sich jedoch schnell zu einer Zitterpartie in luftiger Höhe.

Wie es dazu kam

„Aufmerksame Passanten bemerkten eine Katze, die seit zwei Tagen in ca. 15 Metern Höhe auf der selben Position eines Baumes in der Längseestraße in Reipersdorf verharrte. Sie verständigten telefonisch den Kommandanten der FF Thalsdorf, der wiederum Alarm für die Feuerwehren Thalsdorf und St.Veit/Glan auslösen ließ“, berichtet die FF St. Veit an der Glan in den sozialen Medien.

Katze überstand 15-Meter-Sprung

Die Florianis rückten mit der Drehleiter an und versuchten, sich dem verängstigten Vierbeiner vorsichtig zu nähern. Doch die Katze hatte wohl eigene Pläne: Knapp bevor die Retter zugreifen konnten, wagte das Tier den riskanten Sprung. Am Boden konnten die Einsatzkräfte die Katze schließlich einfangen. Die Erleichterung war groß: Das Tier überstand den Sturz aus der enormen Höhe offensichtlich völlig unbeschadet und konnte den Besitzern übergeben werden. Um 18.30 Uhr konnten die Kameraden den Einsatz beenden.