Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Am Samstag wird es warm und sonnig in Kärnten.
Kärnten
27/02/2026
Wetterprognose

Sonne von früh bis spät am Samstag

Der Samstag verspricht für Kärnten mildes und sonniges Wetter.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

„Am Samstag scheint meist wieder von früh bis spät die Sonne. Nur Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Morgendlicher Nebel lichtet sich meist rasch“, teilt die Geosphere Austria in ihrer Wetterprognose für den Samstag mit. Im östlichen Klagenfurter Becken kann es bis zum mittleren Vormittag nebelig sein. Nach einer oft leicht frostigen Nacht wird es tagsüber wieder sehr mild mit Höchstwerten von 13 bis 17 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: