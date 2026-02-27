Sonne von früh bis spät am Samstag

„Am Samstag scheint meist wieder von früh bis spät die Sonne. Nur Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Morgendlicher Nebel lichtet sich meist rasch“, teilt die Geosphere Austria in ihrer Wetterprognose für den Samstag mit. Im östlichen Klagenfurter Becken kann es bis zum mittleren Vormittag nebelig sein. Nach einer oft leicht frostigen Nacht wird es tagsüber wieder sehr mild mit Höchstwerten von 13 bis 17 Grad.