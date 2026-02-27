Männer wegen Gold-Diebstahl bei Infineon wohl bald vor Gericht

Über mehrere Jahre sollen drei Männer Goldabfälle vom Halbleiterriesen abgezweigt haben. Nun gibt es eine Anklage, diese sei allerdings noch nicht rechtswirksam.

Drei Männer stehen im Verdacht Goldabfälle aus der Infineon gestohlen zu haben. Am Körper – in der Unterhose – sollen sie den Goldstaub hinaus geschmuggelt haben. Im Jahr 2024 kam es zu einer Festnahme gefolgt von einer Untersuchungshaft. Doch beginnen wir von vorne.

Goldabfälle geschmuggelt?

Im Zuge der Herstellung von Mikrochips entstehen dem Halbleiterkonzern Infineon Edelmetall-Abfälle, welche für gewöhnlich gesammelt und recycelt werden. Im Herbst 2024 gerieten plötzlich drei Männer ins Visier der Polizei. Sie sollen über mehrere Jahre hinweg Gold abgezweigt und weiterverkauft haben. Mehr dazu hier: Ermittlungen bei Infineon: Gold-Diebstahl aufgeflogen. Die Verdächtigen, für die natürlich die Unschuldsvermutung gilt, kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen liefen seither auf Hochtouren.

Millionenschaden

Vor der Verhaftung seien die Männer bereits überwacht und observiert worden. Auch Videomaterial soll vorliegen. Wie es nun in der „Kleinen Zeitung“ heißt, soll jetzt die Anklage fertig sein. Diese lautet auf „gewerbsmäßigen schweren Diebstahl“. Der Schaden soll, davon gehe der Halbleiterriese aus, im Millionenbereich liegen. Die Angeklagten, heißt es weiter, zeigen sich teilweise geständig. Ihrerseits werde aber mitgeteilt, dass der Schaden im Bereich von 100.000 oder 200.000 Euro liege. Dem Medienbericht zufolge war die Schadenssumme der herausfordernde Part, diese sei mit „300.000 Euro übersteigend“ als Wertgrenze rechtlich von Bedeutung. Abschließend heißt des, dass die Anklage noch nicht rechtswirksam sei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 22:00 Uhr aktualisiert