Hasel und Erle in Vollblüte: Pollenbelastung steigt in Kärnten

Die Sonne scheint, Vögel zwitschern und Hasel sowie Erle blühen. Mit den milden Temperaturen steigt auch die Pollenbelastung in Kärnten – besonders Allergiker spüren das gerade deutlich.

Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen und fehlenden Niederschläge werden in den nächsten Tagen „enorme Pollenmengen freigesetzt„. Das geht aus der aktuellen Prognose des Kärntner Pollenwarndienstes hervor. Der Grund: Das Stäuben der Hasel und Erle hat begonnen. „Beide Frühblüher haben die volle Blühbereitschaft erreicht“, erklärt Experte Helmut Zwander.

Hohe Belastungen besonders im Westen Kärntens

Betroffen sind in erster Linie die westlichen Regionen Kärntens. Zudem kann es auch in den mittleren und östlichen Landesteilen – etwa an Uferbereichen von Stillgewässern und in Auwäldern – zu Beeinträchtigungen kommen. Zwander: „Im Tagesverlauf treten die höchsten Belastungen ab den späten Vormittagsstunden auf und halten dann bis in die späten Abendstunden an.“

Berghänge noch im Winterschlaf

Während Hasel und Erle in den begünstigten Lagen Kärntens – zum Beispiel in Tälern und Becken – schon in voller Blüte stehen, lassen sie sich in schattigen Gräben und an dunklen Berghängen noch etwas Zeit. In diesen kühleren Bereichen wird die Vollblüte erst Anfang März erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 06:34 Uhr aktualisiert