Milde Temperaturen verschärfen Lawinengefahr in Oberkärnten

In Oberkärnten steigt durch die milden Temperaturen aktuell die Lawinengefahr deutlich an. Zum Teil herrscht Warnstufe 3. Besonders in Lagen über 2.000 Meter ist die Situation angespannt

„Aus aktuellem Anlass machen wir auf die in weiten Teilen Oberkärntens und den daran angrenzenden Gebieten vorherrschende erhebliche Lawinengefahr aufmerksam“, heißt es am Freitag vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Betroffen sind unter anderem die Glockner-, die Schober-, die Goldberg-, die Sadnig-, die Reisseck- und die Kreuzeckgruppe sowie die Gailtaler- und die Karnischen Alpen. Das geht auch aus der Prognose des Kärntner Lawinenwarndienstes hervor.

Auf Wummgeräusche achten

Zum einen können Lawinen im Altschnee ausgelöst werden – zum Teil schon durch einzelne Wintersportler. „Die Gefahrenstellen liegen besonders an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 1800 Metern sowie an allen Expositionen in der Höhe“, melden die Experten. Vorsicht ist vor allem an Übergängen von wenig zu viel Schnee geboten. „Wummgeräusche können auf die Gefahr hinweisen.“

Appell: „Kein unnötiges Risiko eingehen“

Wenn die Sonne im Laufe des Tages den Schnee erwärmt, steigt außerdem die Gefahr von nassen Lawinen. Diese treten vor allem an sehr steilen Hängen auf, welche der Sonne zugewandt sind. Besonders gefährdet sind Ost- und Westhänge mit wenig Schnee. „Auch wenn die Wetterlage einladend wirkt, geht kein unnötiges Risiko ein und informiert euch vor einer Tour über die aktuelle Lage“, teilt die Polizei abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 07:40 Uhr aktualisiert