Praxisnahe Ausbildung: Schafe und Ziegen ziehen auf den Litzlhof

Am Bildungszentrum Litzlhof in Lendorf sind ab sofort wieder Schafe und Ziegen zuhause. Am Freitag wurde ein neuer Stall für rund zehn Tiere eröffnet – ein wichtiger Schritt für eine praxisnahe Ausbildung.

„In unseren landwirtschaftlichen Fachschulen legen wir besonderen Wert auf eine fundierte Praxisausbildung. Am Litzlhof wird nicht nur Theorie vermittelt, sondern landwirtschaftliche Praxis gelebt. Der Unterricht mit Tieren ist in der Ausbildung unersetzbar“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Zur Eröffnung übergab der Agrarreferent drei Kärntner Brillenschafe an das Bildungszentrum.

Schaf- und Ziegenzucht kehrt an den Litzlhof zurück

Der neue Schaf- und Ziegenstall wurde von den Schülern selbst gebaut. Die Rohstoffe kamen direkt vom Bildungszentrum. Durch das Projekt sammeln die Jugendlichen wertvolle Kompetenzen in den Bereichen Tierhaltung, Zucht, Fütterung und Almwirtschaft und lernen, was es heißt, Verantwortung zu tragen.