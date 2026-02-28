Vor dem Saisonstart: VCÖ rät Kärntnern zum Fahrrad-Check

Drei von vier Haushalten in Kärnten besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Bevor es damit nach der Winterpause wieder auf die Straße geht, rät die Mobilitätsorganisation VCÖ daher zu einem gründlichen Check.

Viele Kärntner starten in den kommenden Wochen ihre Radfahrsaison. „Wichtig ist, das Fahrrad nach der Winterpause einem Check zu unterziehen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Dazu gehört nicht nur das Putzen und Aufpumpen der Reifen. Auch Licht und Bremsen gehören kontrolliert – und die Kette freut sich über etwas frisches Öl oder Wachs. Bei Elektro-Fahrrädern ist vor der ersten Ausfahrt zudem der Akku aufzuladen.

Einmal im Jahr sollte das Fahrrad zum Service

Auch bei Fahrrädern, die im Winter im Einsatz waren, ist ein regelmäßiger Fahrrad-Check wichtig. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden werden dort rechtzeitig erkannt. Außerdem verlängert eine regelmäßige Wartung die Lebensdauer eines Bikes.