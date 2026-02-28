Vor dem Saisonstart: VCÖ rät Kärntnern zum Fahrrad-Check
Drei von vier Haushalten in Kärnten besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Bevor es damit nach der Winterpause wieder auf die Straße geht, rät die Mobilitätsorganisation VCÖ daher zu einem gründlichen Check.
Viele Kärntner starten in den kommenden Wochen ihre Radfahrsaison. „Wichtig ist, das Fahrrad nach der Winterpause einem Check zu unterziehen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Dazu gehört nicht nur das Putzen und Aufpumpen der Reifen. Auch Licht und Bremsen gehören kontrolliert – und die Kette freut sich über etwas frisches Öl oder Wachs. Bei Elektro-Fahrrädern ist vor der ersten Ausfahrt zudem der Akku aufzuladen.
Einmal im Jahr sollte das Fahrrad zum Service
Auch bei Fahrrädern, die im Winter im Einsatz waren, ist ein regelmäßiger Fahrrad-Check wichtig. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden werden dort rechtzeitig erkannt. Außerdem verlängert eine regelmäßige Wartung die Lebensdauer eines Bikes.
VCÖ-Tipps für den Fahrrad-Check
- Fahrrad reinigen
- Alle Schrauben auf Festigkeit kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen
- Bremsen: Sind Bremen richtig eingestellt? Sind die Bremsbacken in gutem Zustand?
- Beleuchtung: Funktioniert die Beleuchtung (vorne und hinten)?
- Kette mit Tuch reinigen, bei Bedarf wachsen oder ölen. Nach dem Ölen überschüssiges Öl mit einem Tuch entfernen.
- Ist das Fahrrad mit allen vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet? (Vorne ein weißer und hinten ein roter Reflektor, die Rückstrahler können in den Scheinwerfer integriert sein; Reflektoren an den Pedalen sowie Speichenreflektoren oder in den Reifen integrierte Reflektorstreifen)
- Sattelhöhe überprüfen und bei Bedarf die richtige Höhe einstellen. Fuß mit der Ferse auf das Pedal stelle. Beim entferntesten Punkt der Kurbelumdrehung sollte das Bein fast völlig gestreckt sein.
- Speichen und Schaltung kontrollieren
- Reifen mit ausreichend Luft aufpumpen. Geringerer Rollwiderstand erleichtert das Fahren.
- Einmal im Jahr das Fahrrad zum Service in ein Fahrradfachgeschäft bringen.