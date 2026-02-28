Kärntner Künstler stirbt mit nur 33 Jahren

Als "Inked Interior" war er über Kärntens Grenzen hinaus bekannt für seine Kunst. Nun heißt es Abschied nehmen von Raphael Pesentheiner. Er ist am 22. Februar 2026 mit nur 33 Jahren verstorben.

´Mit kunstvollen Wandgemälden und einzigartigen Möbelstücken hat sich Raphael Pesentheiner alias „Inked Interior“ einen Namen gemacht. 2025 eröffnete er zudem ein Tattoostudio in Villach. Jetzt heißt es Abschied nehmen.

Trauer um jungen Kärntner Künstler

Der Kärntner ist am vergangenen Sonntag, dem 22. Februar 2026, im Alter von nur 33 Jahren verstorben. „Mit tiefem Schmerz nehmen wir Abschied von einem jungen, wundervollen Menschen und außergewöhnlichen Künstler. Sein Licht, seine Güte und seine Kunst werden für immer bleiben“, schreibt seine Familie in den sozialen Medien. Er hinterlässt neben seiner Lebensgefährtin Janine auch seine beiden Kinder Stella und Lio.

Verabschiedung am 7. März

Die Verabschiedung findet am kommenden Samstag, dem 7. März 206, um 11 Uhr in der Abschiedshalle in Kolbnitz im Bezirk Spittal an der Drau statt. Die Beisetzung erfolgt dann um 14 Uhr im engsten Familienkreis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 12:24 Uhr aktualisiert