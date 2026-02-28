Auf frischer Tat: Seriendiebe in Völkermarkt geschnappt

Einer der Diebe – es handelte sich um einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt – wurde am Freitagabend auf frischer Tat ertappt. „Bei der anschließenden Vernehmung legte der Tatverdächtige ein umfangreiches Geständnis ab“, heißt es vonseiten der Polizei. So konnte auch sein 33-jähriger Komplize ausgeforscht werden. In Summe sollen die beiden fünf Diebstähle zwischen dem 25. Jänner und dem 27. Februar 2026 begangen haben. „Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro“, erklären die Beamten. Die Männer wurden auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.