Bär in Kärnten gesehen – Bürgermeister informiert

Im Gemeindegebiet von Globasnitz (Völkermarkt) kam es zu einer besonderen Sichtung. Ein Bär hielt sich im Bereich der Luschaalmstraße auf, wie Bürgermeister Bernhard Sadovnik in den sozialen Medien informierte.

„Das Tier hielt sich im Bereich des Zubringers zur Logarwiese auf“, so Sadovnik in einem Posting auf Facebook. Nach derzeitiger Einschätzung gehe von dem Tier „normalerweise keine Gefahr für die Bevölkerung aus.“ Dennoch gilt es vorsichtig zu sein.

Ersuchen um erhöhte Aufmerksamkeit

Dennoch ersuche man seitens der Gemeinde um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere bei Wanderungen oder Forstarbeiten in diesem Gebiet. „Bitte vermeiden Sie es, dem Tier nachzugehen oder es zu füttern, und halten Sie Hunde an der Leine“, teilt der Bürgermeister weiter mit. Beobachtungen können an die zuständigen Stellen bzw. an das Gemeindeamt und an die Jagdgesellschaft weitergeleitet werden, heißt es abschließend.