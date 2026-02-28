„Danke für alles“: Wie ein Kärntner den Langlaufsport prägte

Weil Jakob Graber das Langlaufleistungszentrum St. Jakob erst möglich gemacht hat und den Sport in Kärnten geprägt hat, bedankte sich Landeshauptmann Peter Kaiser nun persönlich beim ihm.

Er wird von vielen als Motor des Langlaufleistungszentrums St. Jakob im Rosental bezeichnet. Am gestrigen Freitag, dem 27. Feber 2026, wurde Jakob Graber von Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, aus gesundheitlichen Gründen bei sich zuhause, mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Drei Jahrzehnte voller Herzblut für den Sport

Graber war 30 Jahre lang Trainer bei der Sportunion Rosenbach (1984-2014) und auch einige Jahre deren Obmann, 16 Jahre lang Referent beim Landesskiverband Kärnten (1997-2013) sowie 25 Jahre lang Obmann des Langlaufleistungszentrums (2000-2025). Vom Land Kärnten wurde der pensionierte Polizist 2017 schon mit dem Kärntner Lorbeer in Gold für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ausgezeichnet. Bürgermeister Guntram Perdacher zeichnete Graber und auch den früheren Vizebürgermeister Robert Hammerschall gestern für ihre Leistungen um die Gemeinde mit der Goldenen Ehrennadel aus.

„Wichtiger Teil der großen Kärntner Sportfamilie“

„Wir sind sehr dankbar für alles, was du für den Sport in Kärnten getan hast“, sagte Kaiser zu Graber. Später, bei einer Feierstunde im Langlaufleistungszentrum, hob er hervor, was hier alles durch Zusammenhalt erreicht wurde: „Ihr habt in die Hände gespuckt und bei vielem selbst Hand angelegt. Ihr seid wichtiger Teil der großen Kärntner Sportfamilie und leistet vor allem auch viel für den Nachwuchs. Ich bin stolz, in einem Land mit so viel Gemeinschaft, Einsatz und Leistungsbereitschaft Sportreferent zu sein“, betonte der Landeshauptmann.

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Andreas Lindner (LSVK, Referent Langlauf/Biathlon), Monika Milazzi-Reitner (Vizepräs.in Kärntner Landesschiverband), Dieter Mörtl (Präs. Kärntner Landesschiverband), LH Peter Kaiser, Robert Hammerschall, Ulrich Zafoschnig (Präs. Sportunion Kärnten), Bgm. Guntram Perdacher

Millionen-Projekt

„Dein Projekt strahlt weit über die Gemeindegrenzen und Kärnten hinaus“, sagte Bürgermeister Perdacher zu Robert Graber. Im Langlaufleistungszentrum dankte er danach dem Land Kärnten, der Sportunion und dem Landesskiverband für die gute Zusammenarbeit. 1997 habe man es hier zuallererst mit einer Beschneiung durch die Freiwillige Feuerwehr versucht. Dann sei Schritt für Schritt das Leistungszentrum entstanden und erweitert worden. Insgesamt seien in all den Jahren 1,5 Millionen Euro investiert worden. Perdacher verwies auch auf die interkommunale Zusammenarbeit, etwa bei der Anschaffung des Pistengerätes.

Er übernimmt das Ruder im Rosental

Der Bürgermeister hob auch Daniel Mesotitsch dankend hervor, der von Graber die Obmannschaft übernommen hat. Mesotitsch ist mit zweimal olympischem Silber und zwei Weltmeisterschaftsmedaillen im Biathlon Aushängeschild der Sportunion Rosenbach. Sportunion-Präsident Ulrich Zafoschnig sagte über Robert Graber, dass dieser alle für ein Vorzeigeprojekt zusammengebracht habe. „Und mich hat er auch wieder zum Langlaufen gebracht.“ Präsident Dieter Mörtl und Vizepräsidentin Monika Milazzi-Reitner dankten seitens des Landesskiverbandes Kärnten. Mörtl bezeichnete Graber als einen Pionier, der stets im Sinne des Sportes verhandelt habe. Milazzi-Reitner war einst Grabers Stellvertreterin im Verband. „Er hat sich immer für seine Athleten und dann auch für dieses Leistungszentrum eingesetzt“, sagte sie.