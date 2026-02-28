Skip to content
/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Heute kam es in Gnesau zu einem Großaufgebot der Feuerwehren.
Gnesau/Feldkirchen
28/02/2026
Großeinsatz

Sirenenalarm: 100 Einsatzkräfte bekämpften Gebäudebrand in Feldkirchen

Heute Mittag rückten insgesamt fünf Feuerwehren mit 100 Mann zu einem Großbrand aus. Ein Gebäude stand in Flammen.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am heutigen Samstag, gegen 13 Uhr, ein Stallgebäude in der Gemeinde Gnesau (Feldkirchen) im Bereich der Tennenauffahrt im Obergeschoss in Brand.

Gebäude brannte vollständig nieder

Trotz Großangriff der Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Reichenau, Patergassen, Zedlitzdorf, und Himmelberg mit insgesamt 100 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen, brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder, berichtet die Polizei. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und weiterer Gebäude, sowie ein bereits beginnender Wiesenbrand konnte glücklicherweise verhindert werden.

Besitzer rettete 40 Rinder

40 Rinder konnten vom Besitzer noch aus dem bereits brennenden Stall in Sicherheit gebracht werden. „Es kamen weder Tiere noch Personen zu schaden“, so die Polizei weiter. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht angegeben werden. Weitere Ermittlungen zur Klärung der Brandursache werden in den kommenden Tagen von Beamten des LKA Kärnten gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle Kärnten geführt.

