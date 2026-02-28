„Fire Veiter“ haben neuen Kommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan gab heute in den sozialen Medien bekannt, kam es aufgrund des Rücktritts des bisherigen Kommandanten zu einer Nachwahl.

Aufgrund einer Tonbandaufnahme des früheren Kommandanten gingen die Wogen bei der Feuerwehr hoch. Er soll sich darin äußerst abfällig über einen Kollegen geäußert haben, dann Mitte Jänner verkündete er seinen Rücktritt in den sozialen Medien. Nun kam es zu einer Nachwahl.

Neuer Kommandant: Elias Popek

„Zur Wahl stellte sich mit Elias Popek lediglich ein Kandidat. Er wurde mit 71% der Stimmen in das Amt gewählt. Die Funktionsperiode dauert jetzt ca. 14 Monate – dann ist der nächste reguläre Wahltermin“, heißt es von den Florianis. Popek bedankt sich in seiner ersten Ansprache für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er möchte seinen Schwerpunkt für die kommenden Monate darauf legen, die Feuerwehr wieder in ruhige Fahrwasser zu lenken, ohne die Aus- und Weiterbildung der Mannschaft zu vernachlässigen. Wichtig sei ihm auch, dass sich die Bevölkerung weiterhin wie bisher auf die Feuerwehr St.Veit/Glan verlassen kann, heißt es. Unterstützt wird er dabei von Kommandant Stellvertreter Jürgen Kugi.

Zur Person

Elias Popek (31) ist seit 21 Jahren im Feuerwehrdienst. Bereits im Alter von zehn Jahren ist er der Jugendfeuerwehr in Thalsdorf beigetreten und wechselte mit 15 als aktives Mitglied zur Feuerwehr St.Veit/Glan. In diesen Jahren durchlief er vielfältige Ausbildungen auf Bezirks- und Landesebene. Beruflich ist der gelernte LKW-Mechaniker als stellvertretender Fuhrparkleiter in einem Logistikunternehmen tätig.