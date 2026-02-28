750.000 Euro für Kärntner Sportdachverbände

Sollte sich die budgetäre Lage des Landes verbessern, könnte es am Ende des Jahres noch zu einer Zusatzförderung kommen, heißt es vom Land. Die entsprechende Fördervereinbarung legte Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser in einer Regierungssitzung zur Beschlussfassung vor.

Vertreter von 1.340 Sportvereinen

„ASKÖ, ASVÖ und die Sportunion Kärnten sind nicht nur Partner für das ‚Sportland Kärnten‘, sondern vertreten vor allem die Interessen von 1.340 Sportvereinen in Kärnten mit ihren rund 180.000 Mitgliedern und 35.000 ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären. Die Dachverbände sind zugleich die Verbindung zum Land Kärnten“, erläutert Kaiser.

In Summe rund 2,9 Millionen Euro

„Seit Jahren besteht eine zielgerichtete und konstruktive Zusammenarbeit zwischen uns, weil wir alle das gleiche Ziel haben, nämlich den Breitensport in Kärnten zu unterstützen und zu fördern. Es geht dabei nicht nur um die sportliche Betätigung allein. Sport in Vereinen ist mehr: Vereinsleben, Fairness, Teamgeist, Freundschaften, auch Leistung und Erfolge und Misserfolge, Zusammenhalt, füreinander einstehen, ehrenamtlich tätig sein – all das ist Sport für unsere Kinder, Jugendlichen, Trainerinnen, Trainer, Helferinnen und Helfer in den Vereinen. Sport ist also ein Kitt für unsere Gesellschaft. Daher ist es mir ein Herzensanliegen, die drei Dachverbände auch 2026 im Rahmen unserer Möglichkeiten kräftig zu unterstützen“, so Kaiser weiter. In Summe wendet das Land für den Breiten- und Gesundheitssport in Kärnten rund 2,9 Millionen Euro auf.

Ziel der Dachverbände

Die Dachverbände haben sich laut Kaiser für 2026 auch wieder in klares Ziel gesteckt: Der Breitensport soll im Sinne einer nachhaltigen Gesundheit und Prophylaxe ausgebaut werden. Dazu trägt auch die Aktion „Verein trifft Schule“ bei, bei der Schüler die Möglichkeiten in Sportvereinen vor Augen geführt werden. „Dieses Ziel ist auch in der Ausrichtung des Landes verankert. Unser Sportmodell ist breit aufgestellt: vom Hobby-, Schul- und Breitensport bis hin zum Spitzensport schaffen wir Infrastruktur, Trainingszentren, Vereinsstrukturen, Bildungsangebote und bieten mit dem Olympiazentrum hochqualitative Betreuung unserer Spitzenathletinnen und -Athleten“, erklärt Kaiser.

Bewegung fix einbauen

Über den Breitensport sollen Kinder und Jugendlichen generell Freude an Bewegung finden, damit diese in den täglichen Alltag einfließt und zur fixen Gewohnheit wird. „Kids, Jugendliche und in weiterer Folge Erwachsene sollen Bewegung fix in ihren Lebensstil einbauen. Das hält sie gesund und senkt in weiterer Folge die Gesundheitskosten“, so Kaiser.