Bis zu 16 Grad zum Frühlingsbeginn – doch kehrt der Winter zurück?

Am morgigen Sonntag, dem 1. März, beginnt meteorologisch gesehen der Frühling. Die Kärntner erfreuen sich derzeit schon an wärmeren Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Doch könnte der Winter im März zurückkehren?

In dein meisten Tälern darf man sich derzeit über mehr als zehn Grad freuen, was nach der längeren Kältewelle eine wahre Wohltat ist. Morgen beginnt aus meteorologischer Sicht der Frühling und laut dem Wetterdienst tauernwetter.at passen die Temperaturen dazu: „In den Tälern liegen die Nachmittagswerte 5 bis 10 Grad über dem langjährigen Klimamittel.“ Die milde und überwiegend trockene Phase soll voraussichtlich noch bis mindestens zum kommenden Wochenende anhalten. Wir haben einen Ausblick für dich.

Wetter in Kärnten am Sonntag

Der morgige Sonntag ist geprägt von etwas mehr Wolkenfeldern, im Klagenfurter Becken kann sich auch Hochnebel bilden, dafür bleibt es aber nach wie vor warm mit Höchstwerten bis zu 15 Grad, heißt es von David Kaufmann von tauernwetter.at.

Neue Woche – viel Sonnenschein

Auch zum Start in die neue Woche ändert sich an den Temperaturen nicht sonderlich viel. „Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab,zu Beginn kann wieder etwas Nebel dabei sein. Insgesamt zeigt sich mehr Sonne als am Sonntag“, so Kaufmann. Der Dienstag und Mittwoch machen es dem Montag größenteils nach – „die Sonne bleibt die Protagonistin“, so vonseiten des Wetterdienstes Geosphere Austria. Örtlicher Nebel löst sich meist schnell auf.

Ausblick auf die zweite Märzhälfte

Wie es von David Kaufmann heißt, sind am Wochenende von 7. und 8. März erstmals leichte Niederschläge möglich: „Nach aktuellem Stand ist ein nennenswerter Wetterumschwung aber eher unwahrscheinlich. Es bleibt auch am kommenden Wochenende noch relativ mild.“ Erst nach dem Wochenende könnten Niederschlagsmengen zunehmen. „umindest in höher gelegenen Tälern steigt die Wahrscheinlichkeit für einen neuerlichen Wintereinbruch. Ein Kälterückfall mit Schneefall bis in tiefe Lagen wäre in der zweiten Märzhälfte möglich und wäre statistisch gesehen nicht sehr ungewöhnlich“, so der Meteorologe und betont abschließend: „Es kann aber auch weiterhin mild und frühlingshaft bleiben.“